Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Дождю и «Эху Москвы». Об этом говорится в сообщении ведомства. Роскомнадзор уже начал блокировать доступ к сайтам телеканала и радиостанции, следует из данных сервиса GlobalCheck.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, на сайте Дождя и «Эха Москвы» размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

В связи с этим Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам Дождя и «Эха Москвы».

В сообщении ведомства также говорится, что на Дожде и «Эхе Москвы» размещалась информация, содержащая призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию «в массовых публичных мероприятиях».

В связи с этим Генпрокуратура направила в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, «а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения»