Генпрокуратура: основания для расследования отравления Навального отсутствуют

Генпрокуратура России сообщила об отсутствии данных, свидетельствующих о том, что в отношении Алексея Навального совершили преступление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Андрея Иванова.

«Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — сказал Иванов.

Сообщение об отсутствии признаков преступления в отравлении Навального также было опубликовано на сайте Генпрокуратуры, однако позже его удалили.

Дополнено. Спустя примерно час на сайте Генпрокуратуры вернули заявление о Навальном, обратило внимание «МБХ медиа».

27 августа стало известно, что МВД начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального. В рамках проверки следователи осмотрели места, которые посещал политик, и сообщили, что не обнаружили там следов сильнодействующих или наркотических веществ.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. Спустя сутки его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Политик находится в коме.

Немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом врачи омской больницы утверждают, что не нашли никаких токсинов в организме политика.