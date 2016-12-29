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Генпрокуратура Израиля поручила начать расследование в отношении премьер-министра Нетаньяху

Новости
00:36, 29 декабря
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Генеральный прокурор Израиля поручил полиции начать уголовное расследование в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает телеканал nana10.

По данным телеканала, речь идет о двух отдельных эпизодах. Представитель Министерства юстиции страны отказалась комментировать ситуацию, отмечает Reuters.

The Independent пишет, что речь идет о подозрениях во взяточничестве и мошенничестве, связанных с финансированием предвыборной кампании Нетаньяху. По данным газеты, премьер-министра подозревают в получении миллиона долларов в качестве взятки от французского бизнесмена Арно Мимрана, который сейчас отбывает восьмилетний срок в тюрьме за мошенничество. Во время суда Мимран заявил, что в 2009 году пожертвовал деньги на предвыборную кампанию нынешнего израильского премьера.

Представитель Нетаньяху в комментарии изданию Haaretz назвала ситуацию «нонсенсом».

«С момента победы Нетаньяху на последних выборах и даже раньше враждебные элементы предпринимали героические попытки свергнуть его при помощи ложных обвинений против него и его семьи», — сказала она.

Отмечается, что решение завести дело было принято после девяти месяцев предварительной проверки, в результате которой полицейские собрали достаточно доказательств для того, чтобы начать уголовное расследование.

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