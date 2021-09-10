Генпрокуратура Германии начала расследование кибератак из России перед выборами в бундестаг

Генпрокурор Германии Питер Франк начал расследование масштабной кибератаки на депутатов бундестага и земельных парламентов. Об этом сообщает Der Spiegel, информацию изданию подтвердил представитель властей города Карлсруэ.

В течение нескольких месяцев хакеры из группировки Ghostwriter совершали атаки на немецких депутатов с помощью фишинговых писем. Целями атак чаще всего становились политики из блока Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза в Баварии (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В последнее время хакерская кампания стала более интенсивной, отмечает Spiegel. Спецслужбы Германии считают, что за атаками стоит Главное управление Генерального штаба России (ГРУ).

Ранее в атаках на немецких депутатов Россию обвинило министерство иностранных дел Германии. Правительство Германии призвало российские власти «немедленно прекратить» кибератаки, а также заявило, что они представляют «угрозу безопасности Федеративной республики и процессу демократического волеизъявления» на предстоящих выборах.

В конце июля Bloomberg сообщил, что против кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90/Зеленые» Анналены Бербок развернули кампанию по дезинформации, включающую распространение ложных новостей и клевету в соцсетях. Кандидаты в депутаты от этой партии также подверглись кибератакам. Источники агентства связали это с критикой партии строительства газопровода «Северный поток-2». В Германии считают, что за атаками могут стоять российские власти. В Кремле эти заявления назвали «неправдой».

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября. На них будут избраны члены бундестага, которые определят нового канцлера страны. Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляющая Христианско-демократический союз, не выдвигается на выборы впервые с 2005 года.

Фото на превью: Wikimedia Commons