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Генпрокуратура даст оценку словам Божены Рынской о крушении Ту-154

Новости
01:23, 27 декабря
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Генпрокуратура даст правовую оценку высказываниям блогера Божены Рынской о гибели журналистов НТВ при крушении Ту-154 над Черным морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Соответствующий запрос был отправлен в Генпрокуратуру членом Общественной палаты Артемом Кирьяновым.

«Запрос будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования», — заявил Куренной.

Ранее, как сообщал корреспондент Дождя, слова Рынской прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков написал, что «такие уродливые проявления сумасшествия... поражают, особенно в такие дни».

Накануне Рынска на своей странице в фейсбуке поблагодарила «боженьку» за «бонус в виде съемочной группы НТВошек». Позднее эта запись была удалена, но была опубликована другая, в которой Божена Рынска говорила, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

На сайте Change.org после этого появилась петиция с призывом лишить ее российского гражданства.

Лайнер Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Он направлялся в сирийскую Латакию. На борту находились музыканты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военные, чиновники, а также журналисты телеканалов «Первый», НТВ и «Звезда».

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