Генпрокуратура внесла представление Чубайсу по делу о нарушениях при госзакупках

Генпрокуратура внесла представление председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу из-за нарушений компанией закона при госзакупках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура проверила соблюдение законодательства госкомпанией при оплате работ заказчиками. «Роснано» не оплатила вовремя работы по договорам, которые исполняли предприниматели, говорится в сообщении. Генпрокуратура не уточнила, о каких именно организациях идет речь.

Из-за нарушений в «Роснано» могли появиться долги по зарплате и проблемы со сбором налогов, сообщили в Генпрокуратуре.

Также «Роснано» обвинили в позднем размещении информации по госзакупкам.

Ведомство попросило привлечь виновных к отвественности.