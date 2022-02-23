Геннадий Тимченко потерял треть состояния на фоне обострения с Украиной

Состояние 23 богатейших людей России сократилось на 32 миллиарда долларов с начала года на фоне обострения на границе с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного Bloomberg Billionaires Index.

Сильнее всего сократились активы совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко: по подсчетам агентства, с начала года он потерял треть своего состояния — 6,47 из 16 миллиардов долларов.

Накануне санкции против Тимченко ввела Великобритания. Ему будет запрещен въезд в страну, а его активы в Великобритании будут заморожены.

На 6,2 миллиарда долларов с начала года сократились капиталы еще одного совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (-19.2% от 26,2 миллиарда его состояния). Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял около 3,5 миллиарда долларов за этот же период, отмечает Bloomberg.

С осени прошлого года западные СМИ и военные аналитики сообщали о наращивании российских войск на границе с Украиной и возможном военном вторжении. Российские власти отрицали такие планы.

21 февраля на фоне обострения обстрелов в Донбассе Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Госдума и Совет Федерации поддержали это решение. Путин также заявил, что признает независимость республик в границах Донецкой и Луганской областей, и подписал с ними договоры о дружбе — они в том числе включают возможность военной взаимопомощи и совместной обороны границ.

В ответ на это США, Великобритания, Евросоюз, Канада, Япония и Австралия ввели санкции против российского госдолга и государственных банков, депутатов Госдумы и госкомпаний. Они пообещали расширить санкции в случае эскалации конфликта.

Фото на превью: Wikimedia Commons