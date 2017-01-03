Трамп раскритиковал General Motors за беспошлинный ввоз автомобилей из Мексики в США

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал General Motors за то, что корпорация не платит налоги при поставке американским дилерам автомобилей, сделанных в Мексике. Об этом он написал в твиттере.

«General Motors поставляет дилерам через границу США сделанные в Мексике автомобили Chevy Cruze без уплаты налогов. Делайте в США или платите высокие пограничные налоги!», — написал Трамп.

Во время избирательной кампании Трамп говорил о намерении пересмотреть торговые отношения с другими странами. Он предлагал изменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), которое с 1994 года действует между США, Канадой и Мексикой. Трамп отметил высокую конкуренцию со стороны Китая и остального мира для экономики западного полушария.

Среди предвыборных обещаний Трампа было предложение возвести стену на границе США и Мексики. После избрания президентом он подтвердил эти планы. Так Трамп планирует бороться с нелегальной иммиграцией.