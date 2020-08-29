Гендиректора «Мособлэнерго» арестовали по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Брижаню и Астапову подозревают в получение взятки с использованием своего положения (часть 4 статьи 290 УК РФ). Детали уголовного дела пока неизвестны.

Об их задержании накануне сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, Брижаню и Астапову вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно информации издания News.ru, следствие считает, что руководители «Мособлэнерго» брали у подрядчиков взятки, составляющие 15% от стоимости контрактов, в обмен на покровительство.

АО «Мособлэнерго», основанное в 2005 году, принадлежит правительству Московской области.