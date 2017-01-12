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Участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток

Новости
22:13, 12 января
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Мировой суд Москвы №352 арестовал участницу гонок на Gelandewagen в центре Москвы Мару Багдасарян на 15 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Константин Тимошенко.

Багдасарян арестована за уклонение от отбывания обязательных работ.

К 595 часам обязательных работ Багдасарян в ноябре приговорил суд за 16 неоплаченных штрафов, которые были выписаны девушке за нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали ее после того, как она неправильно припарковалась.

Помимо этого, суд ранее приговорил Багдасарян к 10 и 14 суткам административного ареста. Ей также назначили штраф в размере 139 тысяч рублей.

В мае Багдасарян получила 10 суток ареста за неповиновение требованию полиции во время погони на Gelandewagen в мае 2016 года. Уголовное дело против участников гонки завели после того, как глава московской полиции отчитал подчиненных, которые лишь оштрафовали нарушителей.

«Gelandewagen изъят в пользу государства». Вынесен приговор по делу о гонке с полицией.

 Прямое включение от Гагаринского суда Москвы

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