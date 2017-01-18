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Самарского губернатора заподозрили в незаконном продвижении интересов «Газпрома»

Новости
10:05, 18 января
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Другими фигурантами дела стали сотрудники «Газпрома» и самарского министерства энергетики и ЖКХ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает ФАС, в 2010 году власти Самары совместно с «Газпромом» подписали соглашение, в рамках которого крупные потребители газа переводятся к распределительным сетям дочерней структуры «Газпрома». При этом они отказываются от использования сетей компании ООО «Средневолжская газовая компания» («СВГК»), действующей  в Самарской областис

Помимо этого, по информации ФАС, в 2011 году губернатор Самарской области и «дочка» «Газпрома» согласовали корректировку схемы газоснабжения и газификации региона, в рамках которого должно проводиться строительство новых газораспределительных систем и развитие старых. Несмотря на то, что в регионе два газораспределителя — дочерняя структура «Газпрома» и «СВГК», — схему со второй компанией никак не согласовывали а принадлежащие ей системы распределения газа в документ не включили. ФАС отмечает, что компания пожаловалась на это в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, но там жалобу проигнорировали.

Дело в отношении самарского губернатора, группы сотрудников «Газпрома» и чиновников министерства энергетики и ЖКХ завели «по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п.4 ст.16)», уточнили в ФАС. Первое рассмотрение дела состоится 3 февраля.

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