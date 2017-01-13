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«Коммерсантъ» узнал о планах «Газпрома» подать в суд на импортеров в Турции

Новости
15:48, 13 января
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«Газпром» намерен подать иски к импортерам газа в Турции, с которыми компания не смогла договориться о цене на 2017 год. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в обеих странах.

Согласно источникам издания, компания «Газпром экспорт» уже подготовила необходимые документы, которые, скорее всего, будут поданы в арбитраж Стокгольма. Причиной спора стала цена на газ в 2017 году, которую «Газпром» считает заниженной. Действующее с 2016 года соглашение с частными импортерами позволяет пересмотр цены с этого года, но, если стороны не приходят к компромиссу, сохраняются ранее согласованные условия.

Газета отмечает, что сейчас российская компания уже ведет разбирательство в арбитраже с турецкой государственной компанией Botas, которая требует ретроактивного снижения цены на газ. Цена российского газа для Botas превышает цену для частных импортеров, так как государственная компания может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая даже себе в убыток, поясняет «Коммерсантъ».

Источник газеты утверждает, что «Газпром» предложил частным импортерам на время своего разбирательства с Botas установить временную цену на 2017 год, которая выше цены в 2016 году. Затем российская монополия могла бы дать им ретроактивную скидку, но частные импортеры отклонили это предложение.

По мнению турецких источников, серьезное влияние на позицию «Газпрома» оказала национализация Akfel. Как писал «Коммерсантъ», турецкие власти фактически национализировали Akfel Holding, крупнейший актив «Газпрома» в Турции,  из-за подозрений в связи организации с предполагаемым организатором попытки госпереворта в Турции Фетхуллахом Гюленом. «У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», — говорил тогда близкий к «Газпрому» собеседник газеты. 

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