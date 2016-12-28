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«Газпром» предложил Еврокомиссии варианты разрешения антимонопольного спора

Новости
09:04, 28 декабря
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«Газпром» направила Еврокомиссии пакет предложений по урегулированию ее претензий, сообщает The Wall Street Journal. Антимонопольная комиссия обвиняет «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства в странах Восточной и Центральной Европы.

Конкретных предложений «Газпрома» издание не называет. Однако отмечает, что, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, в компании надеются на скорое прекращение дела в связи с поступившими предложениями. Как стало известно РБК, варианты урегулирования спора со стороны «Газпрома» были подготовлены «по итогам серии консультаций» с представителями Евросоюза, которые проводились еще с 2013 года.

Представитель Еврокомиссии подтвердил получение предложений «Газпрома», но также не раскрыл их суть.

Расследование в отношении российской компании началось в 2012 году. «Газпром» заподозрили в разделе рынка газа, который затруднил свободные поставки топлива в страны Евросоюза. Помимо этого, антимонопольный комитет ЕС выявил факты препятствия «Газпрома» диверсификации поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, то есть их развитию, и устанавливает несправедливые цены на газ.

Поддержку антимонопольному расследованию Евросоюза в отношении «Газпрома» выразила российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ее глава Игорь Артемьев заявил, что ведомство будет сотрудничать с коллегами из Европы, а саму компанию «Газпром» он назвал неэффективной.

В октябре Еврокомиссия и «Газпром» заключили мировое соглашение по урегулированию спора, которое помогло компании избежать высоких штрафов. Еврокомиссия пошла «Газпрому» навстречу в обмен на изменение тактики ведения бизнеса вместо штрафных санкций.

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