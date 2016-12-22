Литовский суд обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 млн евро

Главный административной суд Литвы отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Совета по конкуренции, который обязал российскую компанию выплатить штраф в 35,6 миллиона евро за отказ подписать договор об обмене в газом с Lietuvos energija gamyba, сообщает издание BNS.

Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года. Это обязывает «Газпром» выплатить штраф 35,651 миллиона евро.

В 2012 году с Lietuvos energija gamyba обратилась к «Газпрому экспорту» с просьбой провести обмен для закупки топлива на более выгодных условиях. Литовская компания предложила «Газпрому» направить в Литву часть газа, поставляемого в Польшу через Белоруссию. Lietuvos energija gamyba предлагала компенсировать российский газ в Польше, передав «Газпрому» газ, купленный в Европе.

«Газпром» отказал литовской компании. Такое решение вызвало рост цен для потребителей в Литве. Совет по конкуренции постановил, что «Газпром» создал препятствия Lietuvos energija gamyba и нарушил условия договора.

Отмечается, что в 2004 году при покупке 34% акций компании Lietuvos dujos «Газпром» обязался не создавать препятствия литовским потребителям в приобретении газа у других поставщиков.