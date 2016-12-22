Прямой эфир
60,96
63,60
54,90
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами
Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесли из России
СК возбудил уголовное дело после взрыва у метро «Коломенская»
Трамп назвал имя будущего пресс-секретаря Белого дома

Литовский суд обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 млн евро

Новости
23:27, 22 декабря
794
0
Поделиться

Главный административной суд Литвы отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Совета по конкуренции, который обязал российскую компанию выплатить штраф в 35,6 миллиона евро за отказ подписать договор об обмене в газом с Lietuvos energija gamyba, сообщает издание BNS. 

Главный административной суд Литвы оставил в силе решение Совета по конкуренции, принятое в октябре 2014 года. Это обязывает «Газпром» выплатить штраф 35,651 миллиона евро.

В 2012 году с Lietuvos energija gamyba обратилась к «Газпрому экспорту» с просьбой провести обмен для закупки топлива на более выгодных условиях. Литовская компания предложила «Газпрому» направить в Литву часть газа, поставляемого в Польшу через Белоруссию. Lietuvos energija gamyba предлагала компенсировать российский газ в Польше, передав «Газпрому» газ, купленный в Европе.

«Газпром» отказал литовской компании. Такое решение вызвало рост цен для потребителей в Литве. Совет по конкуренции постановил, что «Газпром» создал препятствия Lietuvos energija gamyba и нарушил условия договора.

Отмечается, что в 2004 году при покупке 34% акций компании Lietuvos dujos «Газпром» обязался не создавать препятствия литовским потребителям в приобретении газа у других поставщиков. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2