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В Орле пропали несколько тысяч экземпляров газеты с критикой губернатора

Новости
21:11, 23 декабря
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Более девяти тысяч экземпляров главной оппозиционной газеты Орловской области «Красная строка» исчезли из типографии. В номерах тиража были опубликованы материалы с критикой губернатора региона Вадима Потомского. Об этом «Коммерсанту» рассказал главный редактор издания Юрий Лебедкин. 

Общий тираж номера — 11 тысяч экземпляров, пропали около 9,3 тысяч, рассказал Лебедкин. Около 2,2 тысяч экземпляров типография отправила по киоскам, а остальные редакция газеты должна была забрать для самостоятельного распространения.

«Вчера вечером мне позвонил источник и сообщил, что в правительстве области узнали о содержании номера, поднялась паника. А чуть позже позвонила дружественная сотрудница типографии „Труд“ и сообщила, что тираж напечатан, но он исчез», — рассказал Лебедкин.

По его словам, директор типографии сообщил, что экземпляры забрал сотрудник «Красной строки». Лебедкин пояснил, что у него в редакции «три человека», и право забирать тираж имеет только главный редактор.

Лебедкин написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет, в котором заявил, что за пропажей тиража могут стоять сотрудники областного правительства. Он назвал изчезновение тиража воспрепятствованием законной деятельности журналиста. Лебедкин пояснил, что типография передавала содержание номеров «Красной строки» местным чиновникам.

В украденном номере «Красной строки» были опубликованы материалы о том, что губернатор Потомский может не быть почетным президентом Федерации карате-до, несмотря на то, что утверждает обратное. Также в газете были материалы о том, что власти Орловской области предложили федеральным министрам новогодний «продуктовый набор» из Орла. Сенатор от Орловской области заявил «Коммерсанту», что за исчезновение экземпляров газеты может стоять попытка «скомпрометировать губернатора». Либо, по его словам, это могли совершить подчиненные Потомского, которые хотели «выслужиться».

В областном правительстве «Коммерсанту» сообщили, что «раньше критические тексты выходили без проблем». 

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