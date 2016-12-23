Путин пообещал начать подачу российского газа в Крым через несколько дней

Президент Владимир Путин сообщил, что природный газ в Крым из России начнут поставлять в течение двух-трех дней. Об этом он сказал во время ежегодной большой пресс-конференции, которую транслирует Дождь.

«Одна из проблем Крыма — это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газтранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача природного газа в Крым», — заявил Путин.

По его словам, после начала подачи российского газа на полуостров, в Крыму начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. Это позволит создать энергетический «задел» в регионе, который позволит экономике развиваться, убежден президент России. «Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в ближайшее время», — подчеркнул Путин.

Энергетическая блокада Крыма произошла осенью прошлого года. В результате подрыва неизвестными опор линий электропередач, находящихся на территории Украины и подающих энергию на территорию Крыма.