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Путин пообещал начать подачу российского газа в Крым через несколько дней

Новости
14:46, 23 декабря
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Президент Владимир Путин сообщил, что природный газ в Крым из России начнут поставлять в течение двух-трех дней. Об этом он сказал во время ежегодной большой пресс-конференции, которую транслирует Дождь.

 

«Одна из проблем Крыма — это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газтранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача природного газа в Крым», — заявил Путин.

По его словам, после начала подачи российского газа на полуостров, в Крыму начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. Это позволит создать энергетический «задел» в регионе, который позволит экономике развиваться, убежден президент России. «Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в ближайшее время», — подчеркнул Путин.

Энергетическая блокада Крыма произошла осенью прошлого года. В результате подрыва неизвестными опор линий электропередач, находящихся на территории Украины и подающих энергию на территорию Крыма.

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