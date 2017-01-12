Переводчик «Росмэна» перевел книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Владимир Бабков, автор перевода книги «Гарри Поттер и Орден Феникса» издания «Росмэн», завершил альтернативный перевод книги «Гарри Поттер и проклятое дитя». Он появится в сети в свободном доступе, рассказал «Канобу» инициатор проекта Евгений.

Евгений попросил Бабкова перевести книгу после того, как фанаты выступили против перевода Марии Спивак.

«На момент поиска переводчика (а это был июль-август), перевода от Марии Спивак еще не было, но она себя не очень хорошо зарекомендовала в переводе основных семи книг. Речь даже не про измененные имена, а про странные эпитеты и использование нехарактерных слов», — рассказал он.

Бабков согласился сделать перевод.

«Перевод будет выложен на безвозмездной основе, надеюсь, что с ним ознакомится как можно больше людей. Возможность выпуска печатной книги пока не обсуждается», — сказал инициатор проекта.

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» вышла в русском переводе в декабре прошлого года. Ее выпуском занималась издательская группа «Азбука-Аттикус», которая владеет эксклюзивными правами на издание книг о Гарри Поттере.

Книгу перевела Мария Спивак. За полгода до выхода пьесы в России фанаты выступили против ее работы. Ее перевод предыдущих книг серии вызвал множество негативных отзывов. Перевод Спивак отличается от «Росмэна» — первого российского издателя книг серии. Например, Спивак называет профессора Дамблдора «Думбльдором», а Северуса Снейпа — «Злотеусом Злеем».