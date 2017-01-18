Прямой эфир
59,40
63,60
55,64
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Ведомости» узнали о письме ФСБ операторам связи по поводу закона Яровой
Сенаторов обяжут согласовывать награды из-за рубежа со спикером и МИД
Обама сократил тюремный срок Челси Мэннинг на 28 лет
Савченко предложила «сдать» Крым в обмен на Донбасс

Президент Гамбии ввел чрезвычайное положение в стране

Новости
07:04, 18 января
525
0
Поделиться

Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране чрезвычайное положение, сообщает BBC.

Ранее президент отказался передавать полномочия победившему на выборах первого декабря лидеру оппозиции Адаму Барроу.

Джемме заявил, что точная дата передачи полномочий «не высечена на камне». Он также раскритиковал «необычайное» иностранное вмешательство в дела Гамбии и в президентские выборы в декабре.

Перед этими выборами были арестованы лидеры оппозиции, а наблюдателям из-за рубежа запретили находиться в стране. Также был отключен интернет. По итогам голосования Барроу получил 45,5% голосов, в Джамме — 36,7%.

Партия, поддерживающая Джамме, подала жалобу в конституционный суд Гамбии. В ней говорится о нарушениях в ходе выборов. При этом избирательная комиссия страны подтвердила победу Барроу, который сейчас находится в Сенегале из соображений безопасности.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приготовило военный контингент для введения в Гамбию на случай кризиса, но заявляет, что военное вмешательство будет крайним вариантом, пишет BBC.

Джамме пришел к власти в 1994 году, свергнув президента Дауда Джавара. Затем он трижды выигрывал выборы в стране.

По данным Amnesty International, в 2009 году в Гамбии началась кампания «охоты на ведьм», в рамках которой были похищены около тысячи человек. Джамме также известен своими заявлениями о том, что будет править «миллиард лет, еcли этого захочет бог».

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2