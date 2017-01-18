Президент Гамбии ввел чрезвычайное положение в стране

Ранее президент отказался передавать полномочия победившему на выборах первого декабря лидеру оппозиции Адаму Барроу.

Джемме заявил, что точная дата передачи полномочий «не высечена на камне». Он также раскритиковал «необычайное» иностранное вмешательство в дела Гамбии и в президентские выборы в декабре.

Перед этими выборами были арестованы лидеры оппозиции, а наблюдателям из-за рубежа запретили находиться в стране. Также был отключен интернет. По итогам голосования Барроу получил 45,5% голосов, в Джамме — 36,7%.

Партия, поддерживающая Джамме, подала жалобу в конституционный суд Гамбии. В ней говорится о нарушениях в ходе выборов. При этом избирательная комиссия страны подтвердила победу Барроу, который сейчас находится в Сенегале из соображений безопасности.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приготовило военный контингент для введения в Гамбию на случай кризиса, но заявляет, что военное вмешательство будет крайним вариантом, пишет BBC.

Джамме пришел к власти в 1994 году, свергнув президента Дауда Джавара. Затем он трижды выигрывал выборы в стране.

По данным Amnesty International, в 2009 году в Гамбии началась кампания «охоты на ведьм», в рамках которой были похищены около тысячи человек. Джамме также известен своими заявлениями о том, что будет править «миллиард лет, еcли этого захочет бог».