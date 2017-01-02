Футболист «Зенита» Витсель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Зенит» получит за игрока 20 миллионов евро, а зарплата Витселя в новом клубе составит 25 миллионов евро в год, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Вистель также извинился перед итальянским «Ювентусом» за то, что отказался переходить в клуб, выбрав предложение из Китая. «Приношу свои извинения, но от такого предложения я не мог отказаться», — цитирует футболиста издание Foottbal Italia.

Аксель Витсель перешел в «Зенит» из португальской «Бенфики» в 2012 году. По неофициальным данным, сумма трансфера тогда составила 40 миллионов евро. С «Зенитом» футболист выиграл Чемпионат России, Кубок и два Суперкубка страны.