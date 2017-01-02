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Футболист «Зенита» Витсель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Новости
13:37, 2 января
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Футболист «Зенита» Витсель подписал контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщил в своем твитере журналист Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо. 

«Зенит» получит за игрока 20 миллионов евро, а зарплата Витселя в новом клубе составит 25 миллионов евро в год, пишет ТАСС со ссылкой на источник. 

Вистель также извинился перед итальянским «Ювентусом» за то, что отказался переходить в клуб, выбрав предложение из Китая. «Приношу свои извинения, но от такого предложения я не мог отказаться», — цитирует футболиста издание Foottbal Italia. 

Аксель Витсель перешел в «Зенит» из португальской «Бенфики» в 2012 году. По неофициальным данным, сумма трансфера тогда составила 40 миллионов евро. С «Зенитом» футболист выиграл Чемпионат России, Кубок и два Суперкубка страны. 

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