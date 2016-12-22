Власти Иркутска помогут с похоронами семьям погибших от отравления «Боярышником»

Семьям погибших от отравления концентратом для ванн «Боярышник» власти Иркутска выплатят материальную компенсацию. Об этом сообщил официальный представитель мэрии города Михаил Малыхин, передает РИА Новости.

Размер компенсации составит 15 тысяч 711 рублей. Ее выделят семьям погибших для проведения похорон.

По последним данным, от отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 63 человека. Еще одна женщина умерла от отравления неизвестным ядом — ее родственники рассказали, что она пила водку «Белая береза».

Правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в распространении продукта — на этикетке «Боярышника» было указано, что он содержит этиловый спирт, но на самом деле там был метиловый спирт. Общее число пострадавших от отравления составляет 109 человек, все они пили содержащий метил «Боярышник». В больницах по-прежнему остаются 37 человек, пострадавших от отравления.

В Иркутской области установлен режим чрезвычайной ситуации. В регионе действует запрет на продажу спиртосодержащих непищевых продуктов.