«Коммерсантъ» узнал о возвращении изъятых при обыске у экс-главы ФТС деньгах

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) вернуло бывшему главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову деньги и ценности на сумму около 100 миллионов рублей, которые у него изъяли во время обысков в июле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Обыски у Бельянинова прошли 26 июля. Следственные действия были связаны с расследованием дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере». Источник ТАСС тогда рассказал, что при обыске у него действительно нашли крупные суммы начичных денег: около десяти миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро.

Во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что считает недопустимыми «вбросы» в СМИ о Бельянинове. По его мнению, они наносят ущерб деловой репутации бывшего главы ФТС.

«Коммерсантъ» предположил, что под «вбросами» Путин имел в виду фотографии с обысков в доме у экс-главы ФТС. По данным газеты, эти «вбросы» организовали сотрудники ФСБ, которые сопровождали расследование дела. Бельянинов имеет статус свидетеля. Это отметил и Путин — он сказал, что в отношении бывшего главы ФТС «не было дела».

По данным «Коммерсанта», после обысков Бельянинов написал заявление об отставке, и через некоторое время СК вернуло ему изъятые при обыске деньги.

Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу в течение десяти лет: с мая 2006-го до июля 2016 года. После обысков источники Дождя рассказали, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию за полгода до следственных действий. На прошлой неделе во время пресс-конференции премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что Бельянинов просил об отставке за год до инцидента.