Глава ФССП назвал законным предложение Минюста изымать единственное жилье за долги

Предложение Минюста о частичном разрешении продавать единственное жилье должников не противоречит Конституции и является законным. Такую оценку законопроекту дал глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Об этом он написал в своем твиттере.

«Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», — написал Парфенчиков. Такая запись была сделана в ответ на замечание бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, указавшего на то, что Конституция России гарантирует гражданам право на жилье, в отличие от обязанности выплачивать долги.

По мнению Астахова, предложение Минюста «очень спорное» и может привести к тому, что те, «у кого и так нет средств», станут бомжами. В ответ на это глава ФССП посоветовал внимательно изучить законопроект и решение Конституционного суда, которое выполняет Минюст.

В инициативе ведомства предлагается лишать должника жилья при двух условиях: если площадь жилья в два раза превышает норму, положенную по закону, и если его стоимость двукратно превышает цену жилого помещения, положенного гражданину по закону. При этом у должника не должно быть другого имущества или денег для того, чтобы выплатить долг. Нормы жилых помещений каждый регион, согласно закону, вправе устанавливать самостоятельно. В Москве, например, такая норма составляет 18 квадратных метров.

Как заверил в твиттере глава ФССП, «человека, живущего на 39 метрах с шестью детьми, данная мера никак не коснётся».

В настоящее время предложение Минюста о лишении должников единственного жилья проходит стадию общественных обсуждений.