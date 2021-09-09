ФСБ внесла в список террористических организаций «Артподготовку»

Федеральная служба безопасности внесла движение «Артподготовка»* в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На сайте ФСБ указано, что решение о внесении движения в реестр принято Вторым Западным окружным военным судом в июне 2020 года.

Канал «Артподготовка»* на YouTube вел саратовский политик, бывший депутат областной думы Вячеслав Мальцев. В роликах на канале он говорил о планируемой «революции», которая должна была состояться в России 5 ноября 2017 года.

Летом 2017 года Мальцев уехал за границу из-за грозившего ему преследования за экстремизм, позже он получил политическое убежище во Франции. В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал «Артподготовку»* экстремистской организацией.

4 ноября, накануне намеченных организацией протестов, Мальцев сообщил о задержании более сотни своих сторонников. В том же месяце ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке теракта.

В январе 2019 года суд приговорил двух участников «Артподготовки»* к восьми годам колонии строгого режима. По версии следствия, 5 ноября 2017 года они собирались напасть на административные здания в Москве с «коктейлями Молотова». В 2020 году еще три сторонника Мальцева получили сроки от шести до 13 лет по делу о подготовке теракта в Москве.

*Деятельность движения «Артподгототовка» признана экстремистской и террористической и запрещена в России