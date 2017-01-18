«Ведомости» узнали о письме ФСБ операторам связи по поводу закона Яровой

Федеральная служба безопасности отправила операторам связи письмо с напоминанием о необходимости заложить в бюджет 2017 года затраты на исполнение закона Яровой, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов.

По их словам, письма были получены около месяца назад.

Закон, авторами которого были депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, обязывает компании, оказывающие услуги связи, полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения и видеозаписи, отправленные пользователями. Это требование вступает в силу с первого июля 2018 года.

В конце июня 2016 года «большая четверка» операторов оценила траты на исполнение закона в 2,2 триллиона рублей.

По словам одного из собеседников газеты, технического задания на создание системы хранения данных пользователей до сих пор нет. Другой источник отмечает, что вряд ли какой-либо оператор заложил затраты на исполнение закона в бюджет 2017 года, а это значит, что в 2018 году ничего готово не будет.

В «Вымпелкоме», «Мегафоне», Tele2, МТС и «Ростелекоме» от официальных комментариев отказались. ФСБ на запрос газеты не ответила.

19 января группа экспертов при правительстве рассмотрит инициативу об отмене закона Яровой. Петиция с поддержкой отмены поправок набрала на сайте «Российской общественной инициативы» более 100 тысяч подписей.