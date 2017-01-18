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«Ведомости» узнали о письме ФСБ операторам связи по поводу закона Яровой

Новости
06:29, 18 января
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Федеральная служба безопасности отправила операторам связи письмо с напоминанием о необходимости заложить в бюджет 2017 года затраты на исполнение закона Яровой, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов.

Фото: depositphotos.com

По их словам, письма были получены около месяца назад.

Закон, авторами которого были депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, обязывает компании, оказывающие услуги связи, полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения и видеозаписи, отправленные пользователями. Это требование вступает в силу с первого июля 2018 года.

В конце июня 2016 года «большая четверка» операторов оценила траты на исполнение закона в 2,2 триллиона рублей.

По словам одного из собеседников газеты, технического задания на создание системы хранения данных пользователей до сих пор нет. Другой источник отмечает, что вряд ли какой-либо оператор заложил затраты на исполнение закона в бюджет 2017 года, а это значит, что в 2018 году ничего готово не будет.

В «Вымпелкоме», «Мегафоне», Tele2, МТС и «Ростелекоме» от официальных комментариев отказались. ФСБ на запрос газеты не ответила. 

19 января группа экспертов при правительстве рассмотрит инициативу об отмене закона Яровой. Петиция с поддержкой отмены поправок набрала на сайте «Российской общественной инициативы» более 100 тысяч подписей.

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