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ФСБ объявила о задержании в Дагестане подозреваемых в организации терактов в Москве членов ИГ

Новости
13:13, 29 декабря
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Сотрудники ФСБ задержали семь подозреваемых сторонников террористической организации «Исламское государство», которые предположительно собирались совершить серию терактов в московском регионе, сообщает «Интерфакс». 

«Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в московском регионе серии резонансных террористических акций», — заявили в пресс-службе ФСБ.

По данным службы, задержанные готовили террористические атаки «по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара» ИГ.

В ходе обысков в домах у задержанных было изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения. Также сотрудники ФСБ нашли у них компоненты для создания самодельных взрывных устройств.

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