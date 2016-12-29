ФСБ объявила о задержании в Дагестане подозреваемых в организации терактов в Москве членов ИГ

Сотрудники ФСБ задержали семь подозреваемых сторонников террористической организации «Исламское государство», которые предположительно собирались совершить серию терактов в московском регионе, сообщает «Интерфакс».

«Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в московском регионе серии резонансных террористических акций», — заявили в пресс-службе ФСБ.

По данным службы, задержанные готовили террористические атаки «по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара» ИГ.

В ходе обысков в домах у задержанных было изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения. Также сотрудники ФСБ нашли у них компоненты для создания самодельных взрывных устройств.