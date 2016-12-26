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ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154

Новости
13:50, 26 декабря
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Основными рабочими версиями крушения военно-транспортного самолета Ту-154 являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности, передает «Интерфакс».

Признаков, указывающих на теракт на борту или возможность диверсии, «к настоящему времени не получено», подчеркнули в ФСБ. Также в ведомстве добавили, что установили очевидцев падения лайнера и обнаружили запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета. С ней в настоящее время работают следователи.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Расследование дела передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

В результате авиакатастрофы над Черным морем погибли 92 человека. Источники «Интерфакса» и ТАСС сообщили, что поисково-спасательная группа МЧС обнаружила на глубине 25 метров в полутора километрах от берега объект, схожий по очертанием с фюзеляжем самолета.

Ранее сегодня, 26 декабря, Минтранс назвал основными версиями крушения «техническое состояние либо ошибка пилотирования». Теракт в число приоритетных версий не входит, подчеркнул министр транспорта Максим Соколов.

Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка. Что известно на утро понедельника. Прямое включение из Сочи

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