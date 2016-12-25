«Фонтанка» узнала об отработке ФСБ версии теракта на борту Ту-154

ФСБ отрабатывает версию теракта на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом сообщил источник издания «Фонтанка.ру».

По его словам, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто имел доступ к самолету в военном аэропорту Чкаловский в Московской области и в аэропорту Адлера. «Силовики отрабатывают версию теракта», — сообщил источник.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту самолета Ту-154 Минобороны России. По его словам, причиной крушения могла стать ошибка пилота или техническая неисправность.

На борту самолета, потерпевшего крушение в Черном море, находились 92 человека — 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять журналистов, восемь сопровождающих и шесть членов экипажа. По данным Минобороны России, на борту находилась глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза), однако источники СМИ из ее окружения говорят, что она находилась в самолете по пути из Чкаловского до Сочи, но в Сирию не полетела.