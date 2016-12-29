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В Москве после ремонта открылась станция «Фрунзенская»
Станция «Фрунзенская» московского метро открылась для входа и выхода пассажиров 29 декабря после ремонта. Об этом сообщается в твиттере метрополитена.
#мосметро #фрунзенская pic.twitter.com/QufPFjEBDO— Московское метро (@MetroOperativno) 29 декабря 2016 г.
Станцию «Фрунзенская» закрыли почти год назад, 2 января, из-за работ по замене эскалаторных комплексов. Станция была закрыта для пассажиров, поезда проезжали ее без остановки.
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