В Москве после ремонта открылась станция «Фрунзенская»

Станция «Фрунзенская» московского метро открылась для входа и выхода пассажиров 29 декабря после ремонта. Об этом сообщается в твиттере метрополитена.

Станцию «Фрунзенская» закрыли почти год назад, 2 января, из-за работ по замене эскалаторных комплексов. Станция была закрыта для пассажиров, поезда проезжали ее без остановки.