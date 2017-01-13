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Суд принял заявление Русфонда о потраченных на лечение Жанны Фриске 25 млн рублей

Новости
14:32, 13 января
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Петровский суд Москвы принял исковое заявление от Русфонда, который намерен выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных «Первым каналом» на лечение Жанны Фриске. Заявление Русфонда опубликовала газета «Коммерсантъ». 

Русфонд пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании средств, которые зрители «Первого канала» перечислили на лечение Жанны Фриске. Организация перечислила певице 25 миллионов рублей и обязала ее родственников предоставить отчет о расходах и вернуть неизрасходованные деньги. Однако родственники Фриске отчитались только о «небольшой части общей суммы». 

«Попытки Русфонда определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались», — говорится в заявлении.

Представители Русфонда выразили соболезнования в связи со смертью Фриске.

«Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», — заявил Русфонд.

Организация отметила, что воздержится от мероприятий, связанных с обсуждением судебного процесса и комментариев по существу спора.

В 2014 году Жанна Фриске сообщила об опухоли  головного мозга. «Первый канал» начал сбор средств на лечение певицы в прямом эфире. Было собрано более 66 миллинов рублей, часть из которых Русфонд направил на лечение детей. Фриске умерла 15 июня 2015 года. 

В январе 2016 года Русфонд сообщил о хищении выделенных певице денег. По данным организации, деньги могли быть переведены на счета третьих лиц. 

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