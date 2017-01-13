Суд принял заявление Русфонда о потраченных на лечение Жанны Фриске 25 млн рублей
Петровский суд Москвы принял исковое заявление от Русфонда, который намерен выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных «Первым каналом» на лечение Жанны Фриске. Заявление Русфонда опубликовала газета «Коммерсантъ».
Русфонд пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании средств, которые зрители «Первого канала» перечислили на лечение Жанны Фриске. Организация перечислила певице 25 миллионов рублей и обязала ее родственников предоставить отчет о расходах и вернуть неизрасходованные деньги. Однако родственники Фриске отчитались только о «небольшой части общей суммы».
«Попытки Русфонда определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались», — говорится в заявлении.
Представители Русфонда выразили соболезнования в связи со смертью Фриске.
«Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей», — заявил Русфонд.
Организация отметила, что воздержится от мероприятий, связанных с обсуждением судебного процесса и комментариев по существу спора.
В 2014 году Жанна Фриске сообщила об опухоли головного мозга. «Первый канал» начал сбор средств на лечение певицы в прямом эфире. Было собрано более 66 миллинов рублей, часть из которых Русфонд направил на лечение детей. Фриске умерла 15 июня 2015 года.
В январе 2016 года Русфонд сообщил о хищении выделенных певице денег. По данным организации, деньги могли быть переведены на счета третьих лиц.