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МИД Канады возглавила попавшая под санкции России экс-министр международной торговли

Новости
14:33, 11 января
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Христя Фриленд, которая в 2014 году лишилась права въезжать в Россию, назначена главой канадского МИД, сообщает The Guardian. 

Фриленд известна своей критикой в адрес России. Ее назначили на пост министра иностранных дел в рамках подготовки правительства Канады к «радикальной переделке» отношений с Вашингтоном, которая может произойти после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отмечает The Guardian.

«Очевидно, новая администрация на юге представляет собой и возможности, и задачи вместе с изменением глобального контекста», — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что нахождение Фриленд в санкционном листе не помешает российским дипломатам контактировать с ней. По словам источников, исключение Фриленд из санкционного списка — «вопрос взаимности и зеркальности». «Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям — к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», — заявил собеседник.

С 2013 года Фриленд была депутатом канадского парламента, с 2015 года занимала пост министра международной торговли. В марте 2014 году она была включена в список официальных лиц Канады, которым запретили въезд в Россию в качестве ответных мер на санкции, введенные Канадой в отношении России. 

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