Французского офицера заподозрили в передаче секретных сведений российским спецслужбам
Офицера Вооруженных сил Франции в звании подполковника заподозрили в передаче секретных документов российским спецслужбам. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
По информации радиостанции, офицер проходил службу на военной базе в Италии. Его задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию из своего отпуска.
Сейчас он находится под арестом в Париже.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила в эфире радиостанции, что в отношении высокопоставленного офицера начато расследование из-за подозрения в передаче секретной информации или «нанесения ущерба безопасности». Других подробностей она не сообщила.
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