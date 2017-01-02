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Французские банки отказались финансировать президентскую кампанию Марин Ле Пен
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Французские банки отказались финансировать президентскую кампанию Марин Ле Пен

Новости
09:23, 2 января
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Глава французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен для финансирования предвыборной кампании возьмет займ шесть миллионов евро в фонде своего отца, сообщает Bloomberg.

Вице-президент партии Флориан Филиппо рассказал в интервью радио Europe 1, что французские банки отказали в финансировании кампании Ле Пен. «Фундаментальная проблема в том, что французские банки выбирают кандидатов, которых они финансируют и кого нет», — пожаловался он.

Всего Ле Пэн необходимо привлечь 20 миллионов евро для проведения президентской кампании после того, как Центробанк России отозвал лицензию у главного кредитора политика — «Первого чешско-российского банка», пишет Bloomberg.

«Потеря ПЧРБ стало для нас ударом, мы до сих пор ищем возможности займа», — говорил тогда казначей партии Валлеран де Сен-Жюст.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля 2017 года. Если потребуется, второй тур пройдет 7 мая 2017 года.

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