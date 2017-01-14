Фийон утвержден кандидатом в президенты от правоцентристов во Франции

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон официально утвержден кандидатом на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы». Такое решение было принято на национальном совете партии, сообщает RFI.

Первый тур президентских выборов назначен во Франции на 23 апреля, второй - на 7 мая.

Ранее Фиойн набрал большинство голосов во втором туре праймериз партии, опередив мэра Бордо Алена Жюппе.

Фийон был премьер-министром Франции с 2007 по 2012 годы. В своей предвыборной программе он предлагает ужесточить экономические и социальные меры: повысить пенсионный возраст до 65 лет, сократить социальные траты, отказаться от 35-часовой рабочей недели.