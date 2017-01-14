Прямой эфир
59,68
63,47
55,59
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Глава МИД Турции сообщил о приглашении США на переговоры по Сирии в Астане
Минобороны станет соинвестором патриотического парка «Ночных волков» в Севастополе
Фийон утвержден кандидатом в президенты от правоцентристов во Франции
На антикризисной акции в центре Москвы задержали несколько десятков человек

Фийон утвержден кандидатом в президенты от правоцентристов во Франции

Новости
19:52, 14 января
145
0
Поделиться

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон официально утвержден кандидатом на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы». Такое решение было принято на национальном совете партии, сообщает RFI.

Первый тур президентских выборов назначен во Франции на 23 апреля, второй - на 7 мая.

Ранее Фиойн набрал большинство голосов во втором туре праймериз партии, опередив мэра Бордо Алена Жюппе.

Фийон был премьер-министром Франции с 2007 по 2012 годы. В своей предвыборной программе он предлагает ужесточить экономические и социальные меры: повысить пенсионный возраст до 65 лет, сократить социальные траты, отказаться от 35-часовой рабочей недели. 

Правый поворот в Европе: следующий президент Франции — друг Путина и противник ЕС? Журналист RFI, руководитель Центра французских исследований и главный франкофил Дождя — о «французском аналоге Трампа» Франсуа Фийоне

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2