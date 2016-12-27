Министр обороны Израиля посоветовал евреям уехать из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя подготовку к ближневосточной мирной конференции в Париже, призвал живущих во Франции евреев покинуть эту страну, передает The Jerusalem Post . Саму конференцию он сравнил со знаменитым делом французского офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса в 1894 году.

«Это не мирная конференция, это трибунал против Израиля, который нацелен на то, чтобы навредить Израилю и его доброму имени, — заявил Либерман. — Это не просто процесс против Израиля, это современное дело Дрейфуса. Посмотрите на то, как вся Франция выступает против нас. Все это добавляется к атмосфере антисемитизма во Франции».

Глава Минобороны Израиля напомнил о нескольких случаях нападения на евреев во Франции. «Настало время сказать французским евреям: это не ваша земля и страна и пришло время покинуть ее», — заключил Либерман.

Проведение конференции, посвященной палестино-израильскому урегулированию, намечено на январь. Власти Израиля не будут принимать участия в переговорах и призывают отменить форум.

Дело Дрейфуса расследовалось во Франции в 1894 году. Офицера французского генерального штаба Альфреда Дрейфуса, еврея по национальности, приговорили к пожизненной ссылке за шпионаж в пользу Германской империи. Лишь в 1906 году кассационный суд полностью оправдал Дрейфуса, признав, что доказательства против него были сфабрикованы.