Fox News сообщил об усилении группировки России в Сирии вопреки поручению Путина

Несмотря на поручение президента Владимира Путина сократить военное присутсвие в Сирии, Россия его усилила, сообщает Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Источники сообщили, что Россия перебросила в Сирию четыре боевых самолета Су-25 на свою базу в начале этой недели. Один из собеседников телеканала рассказал, что самолеты приземлились в Иране на дозаправку. Всего, по данным Fox News, на российской базе в Сирии находятся 36 боевых самолетов и вертолетов.

Собеседник добавил, что Россия также перебросила в Сирию дополнительные силы из военнослужащих по контракту, в том числе и военных из Чечни. Источник Fox News не уточнил количество человек, отправленных в Сирию.

29 декабря Владимир Путин согласился с предложением Минобороны уменьшить военное присутствие России в Сирии. Он согласился с этим предложением после того, как Россия достигла договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года. По официальным заявлениям российских властей, Россия ведет борьбу с террористическими группировками на территории Сирии. Власти стран Европы и США неоднократно обвиняли Россию в военной поддержке режима президента Сирии Башара Асада и атаках на гуманитарные объекты в сирийских городах.

15 марта 2016 года Путин поручил вывезти из Сирии основные силы российской группировки. Вместе с выводом основных сил ударной авиации, на сирийские авиабазы были переброшены российские вертолеты. В ноябре в боевых действиях в Сирии начал принимать участие несущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — с него начали совершаться боевые вылеты авиации.

7 декабря 2015 года Дождь узнал, что в Сирию отправили военных, проходящих службу в Чечне. По данным одного из собеседников, они были представителями военной полиции.