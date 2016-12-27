«Интерфакс» сообщил об обнаружении всех черных ящиков Ту-154

Участники поисковой операции нашли все бортовые самописцы военно-транспортного самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе операции.

По его словам, утром 27 декабря водолазы подняли из воды параметрический самописец. Он уже доставлен в подмосковный Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России. Источник подчеркнул, что еще два черных ящика самолета найдены, но на поверхность пока не подняты. В ближайшее время планируется организовать операцию по их подъему.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, информация о нахождении двух черных ящиков Ту-154 в настоящее время проверяется.

Ту-154 оснащен тремя бортовыми самописцами. Два из них находятся в хвосте самолета, один — спереди.

Военно-транспортный самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. По словам источника ТАСС в силовых структурах, версия попадания в двигатель самолета постороннего предмета рассматривается как приоритетная. Версия теракта на борту в число основных не входит.