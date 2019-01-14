Фото яйца стало самым популярным в инстаграме. Оно набрало больше 24 миллионов лайков

Фотография яйца, опубликованная аккаунтом @world_record_egg, набрала более 24 миллионов лайков и стала самым популярным фото в истории инстаграма, пишет Hollywood Reporter. Аккаунт был создан специально, чтобы побить рекорд фото ребенка модели и предпринимательницы Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта.

Фото было опубликовано 4 января с подписью «Давайте вместе установим мировой рекорд и получим пост, который больше всего лайкают в инстаграме, побив текущий мировой рекорд Кайли Дженнер (18 миллионов)!».

Единственный пост в аккаунте @world_record_egg (яйцо-мировой рекорд) сопровождался хэштегами #LikeTheEgg (лайкайте яйцо) #EggSoldiers (солдаты яйца) #EggGang (банда яйца).

Как пишет Buzzfeed, владелец аккаунта представляется курицей Генриеттой из британской сельской местности, которая «прочитала статью о 20 лучших постах в инстаграме» и заметила, что «Кайли Дженнер возглавила список с 18 миллионами лайков». Яйцо, по его словам, зовут Eugene. Владелец аккаунта также рассказал изданию, что «видел в этом вызов», при этом не имел «ничего личного». На вопрос, что было первым, курица или яйцо, «Генриетта» ответила: «Банда яйца».

Журналисты общались с владельцем аккаунта по электронной почте, от интервью по телефону он отказался.

К утру 13 января у фотографии яйца было около 9 миллионов лайков, за 10 часов это число удвоилось, побив рекорд Дженнер. Фото яйца, как подсчитал Buzzfeed, набирало около миллиона лайков в час.

До этого момента самым популярным постом в инстаграме было фото дочери Кайли Дженнер, которое она опубликовала в феврале 2018 года. В посте Дженнер объявила, что назвала свою дочь Шторми. Дженнер ответила на новость о том, что фото яйца стало самым популярным в инстаграме, опубликовав видео, как она пытается поджарить яичницу на асфальте.