Прямой эфир
57,92
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

На российский Forbes появились новые претенденты

30 октября, 07:18
877 0

Бизнесмен Сергей Родионов и медиаменджер Владимир Помукчинский заинтересованы в покупке издательского дома ACMG, издающего журналы Forbes и L’Officiel, сообщает газета «Ведомости».

Родионов и Помукчинский уже сделали владельцу компании Александру Федотову предложение начать переговоры о покупке. Оно передано представителю бизнесмена и его адвокатам. «Сделать официальное предложение не представляется возможным. Прежде нужно обсудить множество нюансов, в том числе финансовое положение компании», — объяснил Помукчинский.

В ACMG от комментариев отказались. Издательский дом был основан в 2008 году. Он выпускает такие журналы, как Forbes, Numero, L’Officiel, Geo, SNC, OK! и «Gala биография». В 2015 году холдинг отчитался о чистом убытке в 16,7 миллиона рублей.

Родионов — экс-зампред Центробанка, бывший владелец банка «Славянский» и учредитель издательского дома Родионова. Сейчас он живет в Люксембурге. Родионов рассказал «Ведомостям», что активного участия в работе издательского дома не принимает. По его словам, закон об ограничении доли иностранных акционеров в СМИ вынудил его передать долю партнеру — Можайскому полиграфическому комбинату. В случае заключения сделки по ACMG Родионов планирует оформить свою долю на партнеров. Объединять медиахолдинги планов нет. Помукчинский — бывший топ-менеджер в издательском доме Родионова, а также партнер Федотова. Ему принадлежит 10% в издателе L’Officiel.

Весной Федотов обсуждал с владельцем РБК Григорием Березкиным возможную продажу Forbes, однако, как объясняли собеседники «Ведомостей», Федотов готовность продать журнал не подтвердил, а Березкин не сделал конкретного предложения. Федотов информацию о переговорах опроверг. В июне предложение о покупке Forbes делал издатель Inc. Владимир Палихата, а в октябре сообщалось, что переговоры о прибретении журнала ведет Игорь Рыбаков, владелец «Технониколя». Сам он и ACMG факт переговоров опровергали.

Весной, по информации «Ведомостей», налоговая служба приостановила операции по счетам компаний, выпускающих журналы холдинга Федотова. Он, по информации собеседника издания, задержал лицензионный платеж Forbes Media, внеся его весной 2017 года вместо декабря 2016-го. Представитель бизнесмена эту информацию не комментировал.

Диалоги.
«Правильная стратегия независимого медиа в России — пережить это дело, сохраниться. Но не любой ценой»: Демьян Кудрявцев и Галина Тимченко о том, как выживать и зарабатывать владельцам СМИ
31 августа
1 397

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Говорите с Юлией Таратутой

Алексей Венедиктов: «Следующий удар в горло может быть после передачи Соловьева»
27 октября 76253
Здесь и сейчас

«Царь рожден»: кто, кроме The Economist, считает Путина царем
27 октября 11967
Здесь и сейчас

На смену Petya пришел Bad Rabbit. Три способа защитить свой компьютер?
25 октября 2322
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2