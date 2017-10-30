На российский Forbes появились новые претенденты

Родионов и Помукчинский уже сделали владельцу компании Александру Федотову предложение начать переговоры о покупке. Оно передано представителю бизнесмена и его адвокатам. «Сделать официальное предложение не представляется возможным. Прежде нужно обсудить множество нюансов, в том числе финансовое положение компании», — объяснил Помукчинский.

В ACMG от комментариев отказались. Издательский дом был основан в 2008 году. Он выпускает такие журналы, как Forbes, Numero, L’Officiel, Geo, SNC, OK! и «Gala биография». В 2015 году холдинг отчитался о чистом убытке в 16,7 миллиона рублей.

Родионов — экс-зампред Центробанка, бывший владелец банка «Славянский» и учредитель издательского дома Родионова. Сейчас он живет в Люксембурге. Родионов рассказал «Ведомостям», что активного участия в работе издательского дома не принимает. По его словам, закон об ограничении доли иностранных акционеров в СМИ вынудил его передать долю партнеру — Можайскому полиграфическому комбинату. В случае заключения сделки по ACMG Родионов планирует оформить свою долю на партнеров. Объединять медиахолдинги планов нет. Помукчинский — бывший топ-менеджер в издательском доме Родионова, а также партнер Федотова. Ему принадлежит 10% в издателе L’Officiel.

Весной Федотов обсуждал с владельцем РБК Григорием Березкиным возможную продажу Forbes, однако, как объясняли собеседники «Ведомостей», Федотов готовность продать журнал не подтвердил, а Березкин не сделал конкретного предложения. Федотов информацию о переговорах опроверг. В июне предложение о покупке Forbes делал издатель Inc. Владимир Палихата, а в октябре сообщалось, что переговоры о прибретении журнала ведет Игорь Рыбаков, владелец «Технониколя». Сам он и ACMG факт переговоров опровергали.

Весной, по информации «Ведомостей», налоговая служба приостановила операции по счетам компаний, выпускающих журналы холдинга Федотова. Он, по информации собеседника издания, задержал лицензионный платеж Forbes Media, внеся его весной 2017 года вместо декабря 2016-го. Представитель бизнесмена эту информацию не комментировал.