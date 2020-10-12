Forbes впервые составил рейтинг тиктокеров в России с самыми высокими доходами

Фото: страница Рахима Абрамова в Instagram

Для составления рейтинга были проанализированы профили 50 популярных пользователей TikTok. Издание посчитало, какой доход им принесли рекламодатели и музыкальные лейблы с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

В список не попали блогеры и знаменитости, которые стали популярны благодаря другим платформам, например, певица Клава Кока, блогеры Катя Адушкина и Марьяна Ро.

У лидера рейтинга Рахима Абрамова 9,5 миллиона подписчиков в соцсети и самая высокая доходность в русскоговорящем сегменте. На втором месте — 21-летняя Дина Саева из Таджикистана с 16,4 миллиона подписчиков, деятельность в TikTok принесла ей 4,93 миллиона рублей. На третьем месте оказался 23-летний Алексей Савко из Беларуси с 6,5 миллиона подписчиков. Его доход составил 4,81 миллиона рублей.

Также в рейтинг вошли Юлия Гаврилина (3,32 миллиона рублей), Валентина Карнаухова (3,21 миллиона рублей), Даня Милохин (2,87 миллиона рублей), Кирилл и Артем Верзаковы (2,56 миллиона рублей), Анна Калашник (два миллиона рублей), Аня Покровская (1,92 миллиона рублей) и Диана Дмитриева (1,44 миллиона рублей).

В августе Forbes назвал звезд TikTok с самыми высокими доходами в мире. Первое место заняла 19-летняя Эддисон Рей Истерлинг из Лос Анджелеса, соцсеть принесла ей пять миллионов долларов.