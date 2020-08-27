Forbes удалил новость о дочери Шувалова, которую нашли в списке поступивших на бюджет в МГУ с баллами ниже проходного

Журнал Forbes удалил со своего сайта новость об Анастасии Шуваловой, дочери бывшего вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которая оказалась в списке зачисленных на бюджет на факультет психологии МГУ, несмотря на то, что не набрала проходной балл.

Сейчас по ссылке на новость выдается «ошибка 404». Удаление новости подтвердил шеф-редактор сайта Forbes Владимир Моторин в своем фейсбуке, сейчас его пост удален.

Накануне Forbes выпустил заметку, в которой обратил внимание, что на сайте МГУ появилась информация о зачислении Шуваловой на бюджет в МГУ. Издание называло ее «полной тезкой» дочери Игоря Шувалова. Согласно списку, который был опубликован сайте вуза, Анастасия Шувалова была зачислена на специальность «клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. При этом у абитуриентки, которая шла перед ней, было 334 балла. После запроса Forbes в МГУ имя Шуваловой пропало из списка поступивших на бюджет. В пресс-службе вуза заявили, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно.

Вечером 26 августа на сайте Forbes появилась новость, в которой говорилось, что Анастасия Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе. Об этом изданию сообщил представитель ВЭБ.РФ, подтвердив это договором между Шуваловой и МГУ. Договор был подписан 21 августа.

В новости есть примечание главного редактора Forbes Николая Мазурина, в котором он напоминает, что в первой версии статьи о зачислении Шуваловой в МГУ «не было информации о подписании ей коммерческого контракта на платное обучение ещё до того, как она появилась в списке абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение».

«В соответствие с правилами редакции мы удаляем материалы только в случае, если изложенная в них информация не соответствует действительности. Формально в первой статье вся информация была верной, но из-за отсутствия данных о коммерческом контракте у читателей могло сложиться неверная трактовка и интерпретация событий. Мы выпустили материал, не дождавшись важных комментариев одной из сторон, в данном случае от членов семьи И.И. Шувалова», — говорится в сообщении.

Редакция Дождя также получила письмо от пресс-службы ВЭБ.РФ, в котором та просит удалить новость о дочери Игоря Шувалова, опубликованную со ссылкой на Forbes.

«В связи с тем, что издание Forbes, признав ошибку, удалило публикацию о „тезке дочери Шувалова“, просим вас также убрать с сайта репост этого материала», — говорится в обращении пресс-служба госкорпорации, которое поступило в редакцию.