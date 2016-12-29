Прямой эфир
60,33
62,79
56,63
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
CNN анонсировал введение санкций США против России из-за кибератак 29 декабря
Рынку косметики предрекли «коллапс» из-за ограничений на «Боярышник»
Reuters узнало о планах России, Ирана и Турции поделить Сирию на зоны влияния
В Москве задержали 11 защитников парка «Кусково»

«Фонтанка» сообщила об аресте главы порта «Усть-Луга» по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей

Новости
03:19, 29 декабря
1
0
Поделиться

Председателя совета директоров управляющей компании порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита арестовали по подозрению в хищениях на 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».

Решение об аресте было принято Джержинским судом в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что бизнесмена задержали утром сотрудники регионального УФСБ.

Его подозревают по статье 159 УК РФ (мошенничество) в хищении денег, выделенных для порта, через подставные фирмы и офшоры.

Издание отмечает, что бизнесмен «согласился дать развернутые показания».

В петербургском УФСБ от комментариев отказались.

Дополняется

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2