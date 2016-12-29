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«Фонтанка» сообщила об аресте главы порта «Усть-Луга» по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей
Председателя совета директоров управляющей компании порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита арестовали по подозрению в хищениях на 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».
Решение об аресте было принято Джержинским судом в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что бизнесмена задержали утром сотрудники регионального УФСБ.
Его подозревают по статье 159 УК РФ (мошенничество) в хищении денег, выделенных для порта, через подставные фирмы и офшоры.
Издание отмечает, что бизнесмен «согласился дать развернутые показания».
В петербургском УФСБ от комментариев отказались.
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