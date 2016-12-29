«Фонтанка» сообщила о задержании в Санкт-Петербурге главы порта «Усть-Луга»
Председатель совета директоров компании, управляющей портом «Усть-Луга», Валерий Израйлит задержан сотрудниками ФСБ, в офисе фирмы идет обыск, сообщает «Фонтанка».
По информации компании, Израйлит был задержан в качестве подозреваемого.
Адвокат Александр Почуев информацию о задержании не подтвердил, отметив, что «оперативно-следственные мероприятия УФСБ проводятся по уголовному делу, возбужденному в отношении третьих лиц».
Он добавил, что «за последние десять лет у Валерия Соломоновича было достаточно много успешных инвестпроектов, которые не могут не привлекать внимание правоохранительных органов и конкурентов».
Информацию об обысках в компании подтверждает «Интерфакс». Комментарий пресс-службы региональгого УФСБ агентству получить не удалось.
Ранее должность председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» занимал Владимир Якунин, напоминает «Фонтанка».