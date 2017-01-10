Объем Резервного фонда сократился в два раза за месяц

Объем Резервного фонда на 1 января 2017 года составил 972,13 миллиарда рублей, следует из данных на сайте Минфина. На 1 декабря прошлого года в Резервном фонде было 2,032 триллиона рублей.

Таким образом, в декабре объем Резервного фонда сократился на 1,060 триллиона рублей.

Как пояснили в ведомстве, часть средств фонда в иностранной валюте была реализована в декабре на 966,90 миллиарда рублей для покрытия дефицита федерального бюджета на 2016 год.

На 269 миллиардов рублей сократился объем Фонда национального благосостояния, который на 1 января 2017 года составляет 4,359 триллиона рублей.

В декабре глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что средства Резервного фонда будут полностью исчерпаны в 2017 году. По ее словам, это заложено в госбюджете. После исчерпания Резервного фонда правительство будет использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом Голикова отметила, что, согласно планам, прибегать к «резервным деньгам» будут все реже — в 2017 году оттуда планируется взять 1,8 триллиона рублей, а в 2019 — 140 миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты также подчеркнула, что в 2017 году правительство создаст новый резервный фонд — его средства будут расходоваться на поддержку автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машинострения и других отраслей, которые «влияют на экономический рост».