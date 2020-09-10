ФОМ: более трети россиян одобрили действия Лукашенко в отношении оппозиции

Более трети (39%) россиян из тех, кто следит за событиями в Беларуси, одобряют действия президента Александра Лукашенко по подавлению протестов, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Больше половины (55%) из них — люди старше 60 лет.

Фото: EPA / TASS

Действия белорусского президента по отношению к оппозиции не одобряют 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) не достиг возраста 30 лет.

Еще 27% россиян, интересующихся ситуацией в Беларуси, затруднились ответить на этот вопрос.

По данным ФОМ, о протестах в Беларуси знают 87% респондентов. Из них 30% хорошо осведомлены, 57% опрошенных знают о ситуации в общих чертах, еще 13% — впервые услышали об этом.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых с официальным результатом в 80% стал Александр Лукашенко. Он занимает президентский пост 26 лет и баллотировался на шестой срок. После этого по всей стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор, на акции в Минске по воскресеньям выходят десятки тысяч человек.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями с силовиками, которые применяли насилие к протестующим. Были задержаны больше пяти тысяч человек.