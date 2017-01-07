Устроившего стрельбу в аэропорту во Флориде назвали ветераном войны в Ираке

Устроившего стрельбу в международном аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида опознали как бывшего военного, который прошел службу в Ираке. Общее количество пострадавших во время инцидента превысило сорок человек, еще пятеро погибли.

«Пятеро погибших. Восемь человек были ранены в начале. 37 других пострадали после произошедшего.Всех пострадавших госпитализировали», — сообщили в офисе окружного шерифа.

Устроивший стрельбу мужчина был задержан, его идентифицировали как Эстебана Сантьяго. Как сообщили источники NBC в правоохранительных органах и родственники мужчины, он проходил лечение в связи с проблемами в психике. В частности, Сантьяго жаловался, что слышал голоса.

Собеседник канала также сообщил, что несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже (Аляска) и заявил, что ЦРУ заставляло его вступить в террористическую группировку «Исламское государство». После этого инцидента он добровольно прошел лечение в психиатрической клинике.

Брат Сантьяго рассказал, что тот служил в национальной гвардии США. Он провел год в Ираке, после чего был переведен в резерв и служил на Аляске в должности сапера. В Нацгвардии Аляски сообщили, что Сантьяго уволили за недостойное поведение.