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Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале

Новости
12:38, 23 декабря
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзовет все российские рейтинги по национальной шкале. Об этом сообщается на сайте агентства.

Такое решение объяснили введением новой системы регулирования сферы кредитных рейтингов в России. В результате новых требований «рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях», отмечается в сообщении Fitch.

Всего агентство отзовет порядка 150 рейтингов до 31 марта 2017 года. При этом агентство отмечает, что продолжит работу в России и будет и дальше присваивать рейтинги российским организациям, выпускающим ценные бумаги.

Решение Fitch связано с законом, который вступит в силу в 2017 году. Согласно нему, рейтинговые агентства не имеют права отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале, в связи с решениями властей иностранных государств (например, в ситуации введения санкций). Фактически это ставит рейтинговые агентства перед выбором между исполнением российского закона и требованиями властей страны, где находится основной бизнес агентств. Также по закону рейтинговым агентствам нужна аккредитация Центробанка для работы в России.

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