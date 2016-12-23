Fitch отзовет все российские рейтинги по национальной шкале

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзовет все российские рейтинги по национальной шкале. Об этом сообщается на сайте агентства.

Такое решение объяснили введением новой системы регулирования сферы кредитных рейтингов в России. В результате новых требований «рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях», отмечается в сообщении Fitch.

Всего агентство отзовет порядка 150 рейтингов до 31 марта 2017 года. При этом агентство отмечает, что продолжит работу в России и будет и дальше присваивать рейтинги российским организациям, выпускающим ценные бумаги.

Решение Fitch связано с законом, который вступит в силу в 2017 году. Согласно нему, рейтинговые агентства не имеют права отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале, в связи с решениями властей иностранных государств (например, в ситуации введения санкций). Фактически это ставит рейтинговые агентства перед выбором между исполнением российского закона и требованиями властей страны, где находится основной бизнес агентств. Также по закону рейтинговым агентствам нужна аккредитация Центробанка для работы в России.