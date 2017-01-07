Число жертв при пожаре в гостинице в Москве выросло до трех человек

В ходе тушения пожара в здании на Ярославском шоссе в Москве найдены тела трех человек, говорится в сообщении на сайте столичного управления Следственного комитета России. Из помещения эвакуировали девять человек, трое из них были госпитализированы.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что при пожаре погиб один человек. В сообщении СК говорит, что один из погибших — сорокалетний мужчина.

В связи с пожаром СК возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности» (ч.3 ст.119 УК РФ).

О возгорании двухэтажного здания по адресу Ярославское шоссе, дом 55 стало известно около 6:00 мск. Пожар распространился на общей площади около 700 квадратных метров. В помещении частично обрушилась кровля.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах отмечает, что ликвидация пожара продолжается до сих пор. Следствие рассматривает бытовую, техническую и другие причины возгорания.