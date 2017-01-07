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При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы погиб человек

Новости
08:26, 7 января
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В Москве на Ярославском шоссе загорелось двухэтажное здание гостиницы. Площадь пожара составила около 700 кв.м.,в ходе тушения частично обрушилась кровля, сообщили в МЧС. По словам источников РИА Новости, а также ТАСС и агентства «Москва», при пожаре погиб человек.

«Двухэтажное здание гостиницы горит по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. Прибывшие на место ЧП пожарные проводят спасение людей, известно об одном погибшем и семи пострадавших», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным собеседника «РИА Новости», позднее число пострадавших выросло до девяти человек.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлекли 100 человек.  «Пожарные спасли 9 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие, — рассказало ведомство.

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