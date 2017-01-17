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Финляндия проведет инспекцию военных объектов в Нижегородской и Ивановской областях

Новости
04:10, 17 января
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Финляндия проведет инспекцию военных объектов в Нижегородской и Ивановской областях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Проверка пройдет с 17 по 20 января в рамках подписанного в 2011 году Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Она затронет около 10 тысяч квадратных километров.

«Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности», — сказал Рыжков.

По его словам, в ходе проверки инспекторы получают от руководителей военных частей на осматриваемых территориях информацию о структуре, задачах и деятельности подразделений.

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