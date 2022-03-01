Фильм Веры Кричевской о Дожде «F@ck This Job» сняли с проката в России
Фильм режиссера Веры Кричевской «F@ck This Job» о телеканале Дождь и его основательнице Наталье Синдеевой, который должен был выйти в России 3 марта, сняли с проката. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на саму Кричевскую.
«Ровно за 24 часа до премьеры мне позвонили представители „Каро.Арт“ и сообщили, что отменяется все — и премьера, и прокат», ― рассказала режиссер.
Показы должны были пройти в 18 российских кинотеатрах.
О причинах отмены проката не сообщается. Кричевская отметила, что узнала о снятии фильма с показа за полчаса до того, как Генпрокуратура потребовала заблокировать Дождь.
Ведомство обвинило телеканал в распространении «заведомо ложной информации» о действиях российских военных в Украине, призывов к «экстремистской деятельности» и насилию. Сайт Дождя с тех пор начал блокироваться.
*Минюст внес «Медузу» в реестр СМИ-«иноагентов»
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